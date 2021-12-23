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Samsun'da İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu

Samsun'da özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan Ali Dinçer (41), evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Samsun'da İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu
İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu
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AA

Özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan Ali Dinçer (41) okula gitmeyince mesai arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.

Telefonuna cevap vermeyen Dinçer'in Atakum ilçesi Yenimahalle'deki evine giden arkadaşları, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi.

AA'nın haberine göre; Dinçer'i hareketsiz bulan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan muayenede hayatını kaybettiği belirlenen Dinçer'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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