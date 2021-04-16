Samsun'da inşaattan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde tadilat yapılan bir inşaattan hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bir kişinin el arabasına kapı ve kalorifer peteğini yüklediğini belirledi. Polis, E.K. olduğunu belirlediği ve takibe aldığı şüpheliyi aynı yerden yine kalorifer peteğini alırken suçüstü yakaladı.

Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan E.K'nin inşaattan eşyaları el arabasına yüklediği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.