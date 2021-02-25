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Samsun'da işlek caddelerde HES kodu uygulaması başlatıldı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının azaltılması için kalabalık caddelerde HES kodu uygulaması başlatıldı.

Samsun'da işlek caddelerde HES kodu uygulaması başlatıldı
AA

Vali Zülkif Dağlı ve protokol üyeleri, başlatılan HES kodu uygulamasıyla ilgili Cumhuriyet Meydanı ve Mecidiye caddelerinde denetim yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Dağlı, Sağlık Bakanlığının verileri doğrultusunda Samsun'un Türkiye'de en çok vaka artışı yaşanan 4'üncü kent olduğunu hatırlattı.

Samsun'da vaka artışının epey yükseldiğine işaret eden Dağlı, "Mücadeleyi elden bırakmayacağız, aynı şekilde devam edeceğiz. Kaymakamlar sahada, emniyet, jandarma ekiplerimiz sahada, yerel yönetimlerimiz sahada, yine muhtarlarımızı aktif olarak görevlendirdik. Hatta diyanet görevlilerinden cuma günleri yardım alıyoruz. Mücadelemiz devam edecek." dedi.

Koronavirüsle mücadelede taviz vermeyeceklerinin altını çizen Dağlı, "Özellikle birkaç ailenin bir araya gelmesi. Ayrıca cenazelere 30 kişi ile sınırlandırılmasına rağmen çok yoğun şekilde katılım olması. Yine kenttin ana arterleri ve merkezi yerlerinde hala yoğunluğun devam etmesinden bulaşın artığını ve ne dereceye geldiğini gördük. Bu durumda denetimlerimizi daha da artırıyoruz. Bundan sonra taviz vermeyeceğiz kesinlikle." ifadelerini kullandı.

- Caddelerde kalabalıkların oluşması engellenecek

Vali Dağlı, bulaşın azalması için çeşitli önlemler aldıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Mecidiye, Saathane gibi vatandaşların yoğun olduğu yerleri yerel yönetimlerle birlikte kapatmak suretiyle HES kodu uygulaması yapacağız. Buralarda fazla kalabalıkların oluşmasını mutlaka engelleyeceğiz. Aşılama çalışmalarına bakarsak gayet iyi durumdayız. Dün itibariyle 150 bin vatandaşımızın aşılaması yapıldı. Bunlarda büyük oranda birinci kademe aşılamaları yapıldı ve ikinci kademe aşılama devam ediyor. Aşılamada özellikle iyi durumdayız ve bunun için sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm kurumlarımızla, randevu alamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın randevu alması için biz yardımcı alıyoruz. Bu manada arkadaşlarımızın hepsini seferberliğe devam ettik. Aşılama güzel bir şekilde devam ediyor ve daha da hızlanıyor."

- "Denetim ekiplerimiz daha da sıklaşacak"

Samsunlulara çağrı yapan Vali Dağlı, şunları dile getirdi:

"Özellikle kırsalda, mahallelerde birkaç ailenin bir araya gelip 2-3 gün vakit geçirme şeklindeki duruma bir son vermemiz gerekiyor. Cenazelerde katılımı da sadece birinci derece yakınlığı olanlarla sınırlamamız gerekiyor. Bu çok çok önemli. Şunu vurgulamak istiyorum, cumartesi ve pazar günü dışarı çıkması gerekenler ve çalışanlara muafiyetleri uyguluyoruz. Ancak bu muafiyetlerin kötüye kullanıldığını görüyoruz. Bundan sonra buna da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Denetim ekiplerimiz daha da sıklaşacak, yani doğru olan muafiyetlere izin vereceğiz. Aksi takdirde muafiyeti kullanarak cumartesi ve pazar dışarı çıkmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bir markete ve bakkala yürüyüş mesafesinde gelinmesi gerekiyor. Birine göre yürüyüş mesafesi 100 metre birine göre 5 kilometre olmaz. Bunu yürüyüşe dönüştürmemiz lazım. Köpek gezdirmenin bir mantığı var bunu kötüye dönüştürmemiz gerekiyor. Genel olarak Samsunluların kurallara uymak konusunda herkesin hemfikir olduğunu görüyoruz. Ancak aradan bazı kural tanımazlar sebebiyle bu iyi niyetli kurallara uyan vatandaşlarımızın da canını tehlikeye atmayalım."

Dağlı, korumalarının da fotoğraf makineleri ile sahada çalışma yürüttüğünü belirterek, yoğun kalabalıkların oluşmaması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Çocukları ile sokağa çıkan aileleri de uyaran Vali Dağlı, "13.00 ila 16.00 saatleri dışında bir aile çocuğu ile dışarı çıkıyorsa, onları dışarı çıkarmayacağız. Ailelerin bu konuya duyarlı olması bekliyoruz. Yine 65 yaş üstü vatandaşların da muaf tutuldukları saatler dışında dışarıda bulunmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz." bilgisini paylaştı.

Öte yandan Samsun'da kolluk kuvvetleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde HES kodu uygulaması yapmaya başladı. Sağlık İl Müdürlüğüne ait araçlardan ise vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen ve temizlik konusunda anonslu uyarıda bulundu.

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