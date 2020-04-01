Samsun'da izinsiz üretilen 65 bin maske ele geçirildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanımı artan, merdiven altı tabir edilen ve Sağlık Bakanlığının onayı alınmaksızın imal edilen tıbbi maskelerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi ve haksız kazanç sağlayan kişilerin tespiti için çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Tıbbi Cihaz Satış Yetkisi ve İş yeri Çalışma Ruhsatı bulunmadığı belirlenen iş yerinde arama yapan ekipler, 65 bin maskeye el koydu.

Hakkında adli işlem başlatılan iş yeri sahibi A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığınca adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, serbest bırakıldı.