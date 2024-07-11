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        Haberler Gündem Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:43 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:43
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerindeki iki evde makaron (filtreli sigara kağıdı) imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 3 bin 200 doldurulmuş, 2 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 1 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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