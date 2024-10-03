Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 410 paket halinde 20,5 kilogram kaçak nargile tütünü ile 60 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan İ.Y. ve Y.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.