Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 23 tabanca ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şüphelinin ikametinde ve aracında sakladığı silahları, irtibat kurduğu kişilere sattığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli İ.G'nin ikametinde ve aracında, 23 değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 33 şarjör, 6 bin 950 değişik çaplarda tabanca fişeği, antika olduğu değerlendirilen tabanca ve 3 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazmalı Kur'an-ı Kerim ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, operasyonda ele geçirilen silahlar ve mühimmatın sergilendiği alana gelerek, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.