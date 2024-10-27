Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 27.10.2024 - 01:08 Güncelleme: 27.10.2024 - 01:08
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 160 kilogram kaçak tütün ve 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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