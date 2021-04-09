Samsun'da Kovid-19 izolasyon kurallarını ihlal eden 14 kişi hakkında işlem yapıldı

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 8 Nisan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar yapıldığı belirtildi.

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 81 bin 355 kişinin HES kodunun sorgulandığı aktarılan açıklamada, "İzolasyon kuralını ihlal eden 10 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 625 şahıs ikametlerinde denetlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, jandarma ekiplerince de 10 bin 13 kişinin HES kodunun sorgulandığı, izolasyon kuralını ihlal eden 2 kişinin yakalandığı, ayrıca Kovid-19 denetimi kapsamında ikametlerinde kontrol edilen 550 kişiden 2'sine de izolasyon kuralı ihlalinden idari para cezası verildiği kaydedildi.