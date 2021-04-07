Samsun'da Kovid-19 tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti

Bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Canik ilçesindeki özel hastanede tedavi altına alınan Demirci (50),yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.
Demirci'nin cenazesi, memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde toprağa verilecek.
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirci'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajda, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.
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