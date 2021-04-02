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Samsun'da Kovid-19 ve asayiş denetiminde 757 kişiye 380 bin 394 lira para cezası verildi

Samsun'da asayiş tedbirlerine yönelik denetimlerde 757 kişiye 380 bin 394 lira para cezası verildi.

Samsun'da Kovid-19 ve asayiş denetiminde 757 kişiye 380 bin 394 lira para cezası verildi
AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü narkotik, asayiş, trafik birimleri ve takviye olarak gönderilen personelle şüpheli araç ve kişilere yönelik uygulama gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda Samsun'da son 24 saatte 54 bin 161 kişinin HES kodu sorgulamasının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"HES sorgusuna göre karantina tedbirini ihlal eden 12 kişi hakkında tutanak tutulmuş ve Kovid-19 kapsamında idari işlem yapılarak 37 bin 800 lira para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimi kapsamında 750 şahıs ikametlerinde denetlenmiş olup, evinde bulunmayan 1 şahsa 3 bin 150 lira idari para cezası verilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 4 bin 687 şahsın HES kodu sorgusunu yaptı, izolasyonda olması gereken 627 şahsı ikametinde denetledi."

Açıklamada, 29 bin 834 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı bildirilerek, şöyle devam edildi:

"2 şahıs gözaltına alınmış ve 52 aranan şahıs tespit edilmiştir. 38 kişiye idari işlem yapılarak 63 bin 442 lira para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde 2 bin 309 araç kontrol edilmiş, 17 araçla ilgili 30 bin 235 lira para cezası verilmiştir. 384 iş yeri kontrol edilerek, 9 iş yerine HES sorgusu yapmamak nedeniyle işlem uygulanmıştır. 2 kurusıkı, 2 tabanca, 7 mermi, 12 kesici/delici alet ile 33 sentetik ecza hap, 33,33 gram esrar, bir ekstazi, 1,34 gram metamfetamin, 551,81 gram kannabinoid, 1 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir."

Denetimler kapsamında ayrıca 3 bin 561 araç ile sürücünün kontrol edildiği, 689 araç ve sürücüye 272 bin 767 lira cezai işlem uygulandığı vurgulanan açıklamada, 70 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.

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