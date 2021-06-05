Samsun'da kurbağa adamlar, denizden 500 kilogram atık çıkardı

AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, jandarma, Sahil Güvenlik ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü kurbağa adamları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Samsun Liman içinde deniz temizliği yaptı.

Kurbağa adamlar, denizden 30 dakika içinde 500 kilogram civarında metal, plastik, şişe atık çıkardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, burada yaptığı konuşmada, denizde yapılan temizlik çalışmasında suda çok uzun yıllar boyunca kaybolmayacak atıklar çıktığına işaret ederek, "Denizden metaller, araba lastikleri, plastik, şişeler çıkarıyoruz. Bu dünya bize emanet. Bu gibi atıkların denize atılmamasını istiyoruz. Amacımız çevreye duyarlılığı ve farkındalığı artırmak." dedi.

Deniz Şube Müdür Vekili Başkomiser Saniye Şahin Özen ise kurbağa adamlarla deniz temizliği yaptıklarını anlatarak, "Deniz polisi dalgıçlarımızın yarım saatlik temizliğinde neredeyse yarım tonun üzerinde çöp çıkarıldı. Maalesef denizimizi kirletiyoruz, bu konuda duyarsız davranıyoruz. Unutmayalım ki bu hareketlerimizin sonu geleceğimize, ülkemizin geleceğine mal olacak. Tüm vatandaşlarımızı denizi kirletmeme konusunda biraz daha hassas olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.