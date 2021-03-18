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Samsun'da kütüphaneye dönüştürülen eski otobüs ilgi görüyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde eski bir otobüs, yeniden dizayn edilerek kütüphaneye dönüştürüldü.

Samsun'da kütüphaneye dönüştürülen eski otobüs ilgi görüyor
AA

Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu, Cemile ve eşi Ali Özdemir'e ait akaryakıt istasyonunda atıl durumdaki 1986 model otobüsün değerlendirilmesini istedi.

Bunun üzerine emekli öğretmen olan Cemile Özdemir, otobüsü Kaymakamlığa hibe etti. Kaymakamlık da esnafın desteğiyle 6 ay süren çalışma ile otobüsü yeniden dizayn ederek kütüphane haline getirip öğrencilerin ve kitapseverlerin hizmetine sundu.

Yakakent Kaymakamlığı yanında hizmet vermeye başlayan otobüs kütüphaneyi kullanan kitapseverler, deniz manzaralı ortamda kitap okuyabiliyor.

Klima, ses ve sinevizyon sistemi bulunan otobüs kütüphanede öğrenciler, zaman zaman öğretmenleri eşliğinde ders de işliyor.

Otobüs kütüphanede sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak amacıyla kedi ve köpekler için mama da bulunuyor. Öğrenciler, buradan aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besleyebiliyor.

Kaymakam Eroğlu, AA muhabirine, otobüsü kendilerine bağışlayan Cemile Özdemir'e teşekkür ettiğini söyledi.

Otobüsü yeniden dizayn ederken yurt dışındaki örneklerini de araştırdıklarını belirten Eroğlu, Türkiye'deki örneklerine bakarak kütüphaneyi son haline getirdiklerini söyledi.

Kütüphanenin deniz kenarında konumlandırıldığına işaret eden Eroğlu, şöyle devam etti:

"Kütüphane öğrencilerimize deniz manzaralı ders çalışma imkanı sunuyor. Otobüsün tavanını da panoramik cam yaptık ki öğrencilerimiz ders çalışırken karşılarında denizi, kafalarını yukarı çevirdiklerinde de gökyüzünü görebilsinler. Daha ferah, daha sağlıklı bir ortamda ders çalışsınlar. Aynı zamanda kitap okuma köşesi yaptık. Liseye ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize ara verdiklerinde kitap okuma yerinde kitaplarını okuma imkanı sunuyoruz. Ses sistemiyle 20 öğrencimizin film izleyebileceği, ders çalışabileceği bir ortam oluşturduk."

Kaymakam Eroğlu, otobüs kütüphanenin fedakar personelleri ile hayırsever Yakakent esnafının desteğiyle tamamlandığını kaydetti.

Yakakent 100. Yıl Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yavuz Selim Özdamar ise otobüste ders çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kütüphaneye dönüştürülen otobüste kitap okuyup ders çalışacağımı hiç düşünmemiştim. Burada ders çalışmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir ortamdayız. Her şey düşünülmüş, çok beğendik." dedi.

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