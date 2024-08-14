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        Haberler Gündem Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Samsun'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 18:16 Güncelleme: 14.08.2024 - 18:16
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        Samsun'da ormanlık alanda yangın
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        Güvenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine Samsun Büyükşehir, Vezirköprü, Havza, Ladik ve Kavak belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, yaklaşık 100 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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