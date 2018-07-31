Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza Samsun'un Terme ilçesinde dün akşam meydana geldi. 60 yaşındaki Mehmet Kalyoncu idaresindeki otomobil Kozluk kavşağında 32 yaşındaki Sinan Kırveli idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ikiye ayrıldı. Çarpışma sonucu sürücü Kalyoncu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Ertuğrul Şahin, Öztürk Şahin, Halil Altınyurt ile diğer otomobilin sürücüsü Sinan Kırveli ve yanında bulunan Nuray Kırveli ve Mustafa Kır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

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