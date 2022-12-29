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Haberler Gündem Samsun'daki özel öğrenciler projesine ilkokul ve ortaokul da eklendi
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Samsun'daki "geleceğe kulaç atıyor" projesine ilkokul ve ortaokul özel öğrencileri eklendi

Samsun'da ilkokul öğrencilerine yüzme öğretmek amacıyla 8 yıldır yürütülen ve şimdiye kadar 85 bin öğrencinin yararlandığı "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesine ilkokul ve ortaokul düzeyinden özel öğrenciler de dahil edildi

Samsun'daki özel öğrenciler projesine ilkokul ve ortaokul da eklendi
AA

Samsun Valiliği'nce, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 2014-2015 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan proje kapsamında özel öğrenciler de haftada iki gün Atakum Olimpik Yüzme Havuzu ve 19 Mayıs Yüzme Havuzu'nun yanı sıra Terme, Tekkeköy, Vezirköprü ve Bafra ilçelerindeki havuzlarda eğitim almaya başladı.

İLKOKUL VE ORTAOKUL DÜZEYİ ÖĞRENCİLER DE EKLENDİ

Yaklaşık 2 ay önce kapsamı genişletilen ve ilk etapta ilkokul ve ortaokul düzeyinde 68 özel öğrencinin dahil edildiği projede, yüzme öğrenen özel öğrencilerde fiziksel, duygusal ve ruhsal açıdan olumlu gelişmeler gözlendi. Atakum Olimpik Yüzme Havuzu Proje Koordinatörü Taner Karadavut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır il genelinde ilkokul öğrencilerine yüzme eğitimi verildiğini söyledi.

Samsun'da yüzme bilen öğrenci sayısının arttığına işaret eden Karadavut, "Bu yıl itibarıyla projemize özel öğrencilerimizi de dahil ettik. Çalışmalar esnasında öğrencilerimizin öğretmenlerinden ve ailelerinden yüzme çalışmalarından sonra çocuklarımızda fiziksel ve duygusal olarak, zihinsel olarak olumlu geri dönüşler aldık. Bu da bizi çok mutlu etti" dedi.

"PROJEMİZ DİĞER İLLERDE DE UYGULANIYOR"

Projelerinin örnek olduğunu ve diğer illerde de uygulandığını, özel öğrencilerin eğitimlerinin de örnek olması gerektiğini söyleyen Karadavut, "Kursa gelen öğrencilerimizden üçü yüzmede oldukça öne çıkan öğrencilerden. Bu çocukların ileriki dönemlerde daha kapsamlı eğitime alınarak çalıştırılması sonucunda Türkiye dereceleri ve uluslararası arenada da söz sahibi olabileceklerini gördük. Bu çocuklarımıza spor alışkanlığı kazandırarak sporun içinde kalmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"DAHA MUTLU, NEŞELİ, İSTEKLİ GÖRÜYORUZ"

Atakum Yaşar Doğu Ortaokulu Müdürü Özkan Özyurt da okullarındaki 8 özel öğrencinin iki aydır yüzme eğitimi aldığını ifade ederek, "Projeye dahil olan öğrencilerimizin havuza geldikleri günlerde daha mutlu, neşeli, daha istekli olduklarını görüyoruz. Öğrencilerimiz hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak olumlu dönütler sağladı. Velilerimizden de olumlu dönütler alıyoruz." dedi.

Özyurt, öğrencilerinden yetenekleriyle öne çıkanlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İnşallah ilerleyen süreçte hem okulumuzun adını hem ilçemizin adını hatta ülkemizin adını yüzme sporunda duyuracak sporcular çıkarmayı hedefliyoruz. Efe ve birkaç öğrenci yüzme sporunda diğer öğrencilerimizden öne çıkıyor. Burada ailelerin de ilgi alakaları, öğrencileri desteklemeleri söz konusu. Biz de okul olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün de katkısıyla Türkiye'ye yeni şampiyonlar çıkarmayı hedefliyoruz."

"DAVRANIŞ BOZUKLUKLLARINDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLEDİK"

Yaşar Doğu Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğretmenlerinden Zeynep Ruzan Sayın da yüzme kurslarının öğrencileri için sosyal bir etkinlikten daha fazla anlam taşıdığını söyledi.

Öğrencilerin daha mutlu olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Sayın, "Bu onların akademik başarısına da yansıdı. Çünkü o günlerde okula çok daha istekli geliyorlar. Davranış bozukluklarında düşüş gözlemledik. Burada büyük oranda rahatlıyorlar ve stres atıyorlar. Hem fiziksel hem de akademik faydalar gördük" dedi.

Yaşar Doğu Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinden 12 yaşındaki Efe Hidayetoğlu da kurslara severek geldiğini, ileride yarışmalara katılmak istediğini belirtti.

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