Samsun'da salgında vefat eden sağlık çalışanları için

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Türkiye'nin ilk "Sağlık Kahramanları Parkı" için 30 dönümlük alanda konsept, içerik ve temalarla ilgili tasarım hazırlıklarını tamamladı.

Parkta, vefat eden sağlık çalışanları anısına doktor, hemşire ve cerrahlarla ilgili minyatür heykeller de yer alacak.

- Sağlık çalışanları adına fidan dikilecek ve anıt yapılacak

Kovid-19 salgınında vefat eden sağlık çalışanlarının isimlerinin verileceği fidanlar, aileleri tarafından parka dikilecek.

Ayrıca parkta tüm hekim ve sağlık personelinin isimlerinin yazılacağı bir de anıt yer alacak.

Parkın vitamin deposu bölümünde ise nar, elma, üzüm, yaban mersini, şeftali, karayemiş, dut, ahududu, limon ve incir ağaçlarıyla donatılmış meyve bahçesi bulunacak.

Ağaçların yanına levhalar konularak, çocuklara bilgiler öğretilecek. Şifalı bitkiler bölümünde zeytin, adaçayı, biberiye, defne, hatmi, ıhlamur, kuşburnu, papatya, kızılcık, nane ve kekik alanları oluşturulacak. Yılın belli dönemlerinde görülebilen bu bitkiler özenle yetiştirilerek özel gün ve haftalarda vatandaşlara hediye edilecek"

Yıl sonuna kadar faaliyete geçirileceği belirtilen parkın içinde Türk Kızılay Kan Verme Ünitesi de olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, virüse yakalanarak hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine de başsağlığı diledi.

Demir, "Kovid-19, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şehrimizde de etkisini sürdürüyor. Hayatlarını bu mücadele için feda eden sağlık personelimizi unutmamak ve unutturmamak için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Sağlık Kahramanları Parkı'nı en kısa sürede tamamlayarak, hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.