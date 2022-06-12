Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Liman Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Sebebi öğrenilemeyen nedenle silahı saldırıya uğrayan M.O. (34) sol bacak ve karın boşluğundan, N.B. (24) de sol bacak, kasık ve baldırından yaralandı. M.O. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, N.B. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

N.B. Gazi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçarken, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.