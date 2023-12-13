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        Haberler Gündem Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 22:49 Güncelleme: 13.12.2023 - 22:49
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        Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi İnce Sokak'ta Ö.K. (26), M.T. (21) ve A.M.Ç. (17) pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kaçmak isteyen şüpheliler B.B. (19), Ö.F.A. (16), Y.E.Ö. (17), M.B.B. (19) ve A.E.B. (18) silah sesi duymaları üzerine olay yerine yakın devriye halindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, yunuslar ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çembere alınarak suç aleti tüfekle kısa sürede yakalandı.

        Olayın taraflar arasında küfürleşme sebebiyle gerçekleştiği öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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