Samsun'da stoklanan 25 bin 250 maske ele geçirildi

AA

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 25 bin 250 maske ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izinsiz yüz maskesi imalatı ve stoku yapılmasıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir atölyede İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi ile yaptığı aramada, iş yerinin deposunda stoklanan 25 bin 250 maske buldu.

Gözaltına alınan iş yeri sorumlusu E.A, hakkında "mal veya hizmet satımından kaçınma" iddiasıyla yasal işlem yapıldıktan sonra salıverildi.