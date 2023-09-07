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        Haberler Gündem Samsun'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Samsun'da otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü

        Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 01:41 Güncelleme: 07.09.2023 - 01:41
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        Samsun'da otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü
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        Zübeyir Şükür (63) yönetimindeki otomobil, Doğanca Mahallesi Kuş Cenneti yolunda seyrederken uyarı levhalarına çarparak su kanalına devrildi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye personeli tarafından otomobilden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, savcılık talimatıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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