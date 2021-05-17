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Samsun'da tam kapanma sürecinde yapılan denetimlerde, aranması bulunan 163 kişi yakalandı

Samsun'da tam kapanma sürecinde 68 bin 112 kişinin GBT sorgulaması yapılarak, aranan 163 kişi yakalandı.

Samsun'da tam kapanma sürecinde yapılan denetimlerde, aranması bulunan 163 kişi yakalandı
AA

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde 72 bin 84 kişinin HES Kodu sorgulamasını yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izolasyon kuralını ihlal eden 10 kişiyi yakaladı, Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 6 bin 25 kişinin evlerinde olup olmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde 68 bin112 kişinin GBT kontrolü yapılarak 163 aranan şahıs yakalandı, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 388 kişiye ise 851 bin 897 lira para cezası verildi.

Maske kuralını ihlal eden 4 kişiye 3 bin 600 lira para cezası verilirken, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 6 kişiye 5 bin 400 lira, izin belgesi olmaksızın seyahat eden 2 kişiye ise 1720 lira para cezası kesildi.

Kentte bu süreçte toplamda 400 kişiye 862 bin 617 lira para cezası uygulandı.

Şok uygulamalarda 185 iş yeri kontrol edildi, 12 tabanca, 7 av tüfeği, 71 mermi, 339 sentetik ecza hapı, 186 gram esrar, 390 kök kenevir bitkisi, 451 gram sentetik uyuşturucu, 84 litre alkollü içecek ele geçirildi, 4 iş yerine işlem yapıldı.

Trafik yönünden sabit yol uygulamalarında ise 31 bin 663 araç ve sürücü kontrol edildi, 1902 araç ve sürücüsüne 584 bin 189 lira cezai işlem uygulandı, 281 araç trafikten men edildi, 9 sürücü belgesi geri alındı, 9 yakalaması bulunan araç ile 2 çalıntı kaydı bulunan araç yakalandı.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri ise 407 kişiye yardım ulaştırdı.

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