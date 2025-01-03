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        Haberler Gündem Samsun'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü - Güncel haberler

        Samsun'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 21:43 Güncelleme: 03.01.2025 - 21:43
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        Tartıştığı kişi bıçaklayarak öldürdü
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        Emirefendi Mahallesi'nde Özcan K. (20) ile Efe D. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Efe D, Özcan K'yi göğsünden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Özcan K, ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan Efe D'yi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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