Samsun'da ulaşıma körüklü otobüs desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin (SBB) toplu ulaşımı daha konforlu hale getirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında alınan 18 metre uzunluğundaki 10 körüklü otobüsten 5'i kente geldi. Gerekli incelemeleri yapılan otobüsler, diğer 5 otobüs gelene kadar depoya çekildi. 10 yeni otobüs, şoförlerin oryantasyon eğitiminden sonra Samsun halkına hizmet vermeye başlayacak.

Otobüslerin Samsun'daki toplu taşımaya büyük fayda sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, "Yeni otobüslerimiz 18 metre uzunluğunda, 6 silindirli ve 6 ileri, 1 geri otomatik şanzımanlı, 146 yolcuyu rahatlıkla taşıyabilen bir toplu taşıma aracı. Otobüsler, özellikle Atatürk Bulvarı'nda öğrencilerimizin yoğun talep oluşturduğu ekspres hatlarında ilk etapta değerlendirilecek. Daha sonraki süreçte de Şehir Hastanesi'ne bağlı olarak filomuza hizmet verecek" dedi.

Kadir Güven, "Toplu taşımada zirve saatlerde özellikle lastik tekerli otobüslerimizde doluluk oranını biraz daha gevşetecek, ekspres hatlarda da rahatlama meydana gelecek. Bu yeni otobüsler mevcut otobüslerden 6 metre daha uzun. Şu anda 5 adet otobüsümüz şehrimize geldi. Tekkeköy Raylı Sistem Depolama Hattımıza çektik. Diğer 5 taneyi de hafta sonuna kadar envanterimize katacağız. Bu yeni otobüslerde çalışacak şoförlerimizin oryantasyonu devam ediyor. Bu eğitimler tamamlanınca otobüsler yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.

"'Daha Hızlı Samsun' diyerek çıktığımız hizmet yolculuğumuzda şehrimizin ulaşım altyapısını, konforunu ve imkanlarını geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 10 adet 18 metre körüklü otobüsümüzün ilk 5 adedi şehrimize ulaşmış bulunuyor. Bu otobüsler, ulaşım ağımızın güçlenmesine ve halkımızın konforlu bir şekilde seyahat etmesine katkı sağlayacak.

Yakın zamanda teslim almayı planladığımız ikinci parti araçlarla birlikte, Samsun'un ulaşım altyapısını daha da geliştirmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Yeni temin ettiğimiz 10 adet 18 metre fosil yakıtlı otobüslerimiz yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu ekspres hatlarda hizmet verecek. Böylelikle hem hemşehrilerimizin ulaşım konforunu daha da artırmış olacağız hem de filomuzu güçlendirmiş olacağız. Şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."