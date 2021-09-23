Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Tarih belli oldu!

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çarşamba, Terme, İlkadım, Bafra, Kavak ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 17 adrese dedektör köpeklerle operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 4 kilo 465 gram kubar esrar, 95 kök kenevir bitkisi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.