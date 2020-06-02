Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesi Gürgendağ Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları belirlenen 4 kişinin ev ve eklentileri ile ormanlık alanda arama yaptı.

Aramada 105 bin kök Hint keneviri, 18 kilogram kubar esrar ile 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve bıçak bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.