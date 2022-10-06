Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı 0:00 / 0:00

AA

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 360 kilogram esrar ile 354 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Doğanca Mahallesi'nde 4 kişinin uyuşturucu madde yetiştirerek ticaretini yaptıkları bilgisinin elde edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Bir ikamet ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 360 kilogram esrar ve 354 kök Hint keneviri, havalı tüfek, kuru sıkı tabanca, 2 havalı tabanca, pompalı av tüfeği, 450 tabanca fişeği ile 2 hassas terazi ele geçirdi. AA'nın haberine göre; operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin gerçekleştirilen başarılı operasyonla Bafra ilçesinde zehir tacirlerine büyük bir darbe vurduğunu belirtti.

Personeli tebrik eden Dağlı, bu operasyonların kentin genelinde kararlılıkla devam edeceğini, gençlerin zehirlenmesinin önüne geçeceklerini kaydetti.