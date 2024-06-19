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        Haberler Gündem Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 18:32 Güncelleme: 19.06.2024 - 18:32
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ç'nin uyuşturucu nitelikli sentetik ecza hapını piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 82 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 120 elektronik sigara, 7 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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