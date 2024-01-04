Samsun'da 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı, 9 gözaltı
Samsun'da 'yan bakma' nedeniyle çıkan ve 1 kişinin tabancayla vurularak yaralandığı tartışma sonrası düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada Oğuzhan Aydın'ın (23) tabancayla kolundan vurularak yaralanmasına ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi, Kolay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yan bakma meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.K, tabancayla Oğuzhan Aydın'ı sağ kolundan vurdu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede 5 adet boş kovan buldu.
9 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
DHA'nın haberine göre; olayla ilgili başlatılan soruşturmayı yürüten polis, 9 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla U.K. ve olaya karışan 8 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.