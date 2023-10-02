Samsun'da yarın okullar tatil mi? 3 Ekim Salı günü Samsun'da okul var mı?
Gün itibariyle yoğun yağış nedeniyle okulların ertelendiği Samsun'da gözler 3 Ekim Salı gününe çevrildi. 1,5 milyona yakın vatandaşın ikamet ettiği il genelinde; Samsun'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı gündem olmuş durumda. İşte, binlerce öğretmen, öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son bilgiler...
Birkaç gündür yoğun yağışın etkisini sürdürdüğü Samsun'da bugün valilik kararıyla okullarda eğitime 1 günlük ara verilmişti. Söz konusu gelişmenin ardından 3 Ekim Salı gününe ilişkin herhangi bir açıklama olup olmadığına dair aramalar gündem oldu. İşte, konuya dair son detaylar...
3 EKİM SALI SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Gün itibariyle okulların yoğun yağış nedeniyle Samsun'da, 3 Ekim Salı günü okulların tatil olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor.
Yarın da yağışlı olması beklenen ilimizde okullarla ilgili bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer alacak.
SAMSUN HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Bölgenin batısında 1 ila 3, doğusunda 3 ila 5 derece düşüş bekleniyor.
RÜZGAR: Batı ve kuzeybatıdan hafif ve orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DENİZ UYARISI: Doğu Karadeniz’de rüzgarın batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden etkisini artırarak sabah saatlerinde batısı, öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü (03.10.2023) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.