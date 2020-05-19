Samsun'da yaşayan 1919 doğumlu Emine nineye 19 Mayıs ziyareti

AA

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün hazırladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programında, ziyaretler de yer aldı.

Ziyaretler arasında en dikkat çeken isim ise Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk'ün, örgütlenmeyi sağlayabilmek için 25 Haziran'da geçtiği Havza'da dünyaya gelen ve tarihi dönemde bir aylık olan 17 Nisan 1919 doğumlu Emine Cengiz oldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun'un katıldığı ziyarette, Emine nineye çeşitli hediyeler verildi.

Emine Cengiz ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Cengiz'in bayramını kutlayarak, "Emine teyzemiz o günleri görmüş, uzun bir ömür yaşamış. İnşallah bu salgın ortadan kalkınca ellerini öpmeye de geleceğiz. Kendisine ve ailesine sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Kendisinden hayır dualarını bekliyoruz. Emine teyzemizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Kadir Gecesi'nin İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini yüce Mevla'dan diliyorum." dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun da Milli Mücadele'yle aynı yaşta olan Emine nineye hayırlı ve uzun ömürler diledi.