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        Haberler Gündem Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yatak fabrikasında yangın çıktı

        Samsun'da yatak fabrikasında yangın çıktı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı, AFAD ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 22:54 Güncelleme: 27.05.2024 - 23:47
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        Samsun'da fabrika yangını
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        Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyerek fabrikanın yanında bulunan bir soğutma fabrikasına da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da olay yerinde ekiplerin çalışmalarını izledi.

        Vali Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor." dedi.

        Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı, AFAD ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.

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        #haberler
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