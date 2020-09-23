Samsun'da yatakhanede kalan inşaat işçisinin ölümü şüpheli bulundu

AA

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Adem Türkel'i (29) sabah saatlerinde yatakhanede hareketsiz gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Türkel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda ilk incelemelere göre kesici ya da delici alet izine rastlanmayan Türkel'in cansız bedeni, polisin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Türkel'in ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.