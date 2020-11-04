Samsun'da yer piyanosunu bu kez yağmur damlaları çaldı

AA

Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte, yüksek ağaçlarla kaplı Sanat Merkezi bahçesindeki yer piyanosuna damlaların düşmesiyle çınlayan piyona sesine yağmur sesinin eşlik etmesi, güzel anlar oluşturdu.

Yağmur damlalarının yer piyanosunda kayıtlı melodileri harekete geçirmesinin yanı sıra tuşlara düşen damlalar, yeni melodiler de ortaya çıkardı.

Klasik müziğin ve yağmurun sesi ağaçların arasına yayıldı.

Bu anlara şahitlik eden Sanat Merkezi çalışanlarından Nur Betül Araz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurla birlikte çıkan melodilere şaşırdıklarını ifade etti.

Araz, "Az önce çalan parça Mozart'ın Türk Marşı'ydı ama tam olarak aynı melodi çalmıyor. Yağmur, vurdukça melodiye eklemeler yapıyor. Bu, bir anlamda Mozart ile yağmurun doğal bir düeti olmuş oldu ve çok güzel bir ahenk oluşturuyor. Özellikle bu güzel doğanın içinde buna tanıklık etmek çok güzel bir andı." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı İdris Akdin de yağmurla birlikte oluşan melodilerin kendilerini şaşırttığını söyledi.

Kentin uzun süredir yağmur almadığını, bu nedenle kurak bir dönem yaşandığını belirten Akdin, yağmurla birlikte bahçelerinde bulunan yer piyanosunun hareket etmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Akdin, yağmurun kente bereket getirmesi temennisinde bulunarak, "Bu sabah yağmurla birlikte yer piyanolarımızın kendiliğinden harekete geçtiğini ve bir ritim ortaya çıkardığını gördük. Bu anlamda bizim için ilginç bir tecrübeydi." dedi.

Yer piyanosunda yüklenmiş müzikler olduğunu belirten Akdin, şunları kaydetti:

"Müziksiz olarak da piyano kişi üzerine çıktığında harekete geçebiliyor. Yağmurla beraber harekete geçen piyano mevcut müziği kendi ritmiyle çalmayı sürdürüyor. Bu anlamda ilginç bir süreç. Yağmur damlaları piyanonun üzerine düştüğünde mevcut yüklenmiş müziği de kendi formatında yeniden yorumladı doğal olarak, bu da ilginç bir süreçti."