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        Haberler Gündem Samsun'da yonca yüklü TIR şarampole devrildi - Güncel haberler

        Yonca yüklü TIR şarampole devrildi

        Samsun'un Kavak ilçesinde yonca yüklü TIR şarampole devrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 00:22 Güncelleme: 20.04.2024 - 00:22
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        Yonca yüklü TIR şarampole devrildi
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        Samsun-Ankara kara yolu Hacılı Geçidi mevkisinde H.B. idaresindeki yonca yüklü TIR şarampole devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun bir şeridi trafik akışına kapatıldı.

        Ekipler, TIR'ı olduğu yerden çekici yardımı ile çıkarabilmek için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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