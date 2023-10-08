Samsun'daki hayvan hastanesinde dehşet! Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi´ne (OMÜ) bağlı hayvan hastanesinde Z.H. ve kız arkadaşı A.K., tedavi için getirdiği köpeklerini öldürdüğünü öne sürdükleri 2 veteriner hekim ve 3 stajyer öğrenciyi darp etti. Stajyer öğrencilerden biri kalp krizi geçirirken, iki veteriner hekim ve iki öğrenci de yaralandı. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 08.10.2023 - 13:02 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL