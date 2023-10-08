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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'daki hayvan hastanesinde dehşet!

        Samsun'daki hayvan hastanesinde dehşet!

        Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi´ne (OMÜ) bağlı hayvan hastanesinde Z.H. ve kız arkadaşı A.K., tedavi için getirdiği köpeklerini öldürdüğünü öne sürdükleri 2 veteriner hekim ve 3 stajyer öğrenciyi darp etti. Stajyer öğrencilerden biri kalp krizi geçirirken, iki veteriner hekim ve iki öğrenci de yaralandı. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 08.10.2023 - 13:02
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        Hayvan hastanesinde dehşet!
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        Olay, 5 Ekim´de OMÜ Hayvan Hastanesi'nde meydana geldi. Müzik okulu işlettikleri öğrenilen Z.H. ve kız arkadaşı A.K., iddiaya göre, ölümcül hastalığa yakalanan köpeklerini veteriner hekimlerden tedavi etmesini istedi.

        Tedaviye alınan köpek kurtarılamayınca Z.H. ve A.K., sorumlu tuttukları 2 veteriner hekim ile 3 stajyer öğrenciyi darp etti.

        STAJYER ÖĞRENCİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        Stajyer öğrencilerden biri geçirdiği kalp krizi sonucu sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Öğrencinin yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

        SERBEST BIRAKILDILAR

        İki veteriner hekim ve iki öğrenci ise darp raporu alarak polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Z.H. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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