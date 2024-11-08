Samsun'daki kadının kavga sırasında kocasına attığı 'tencere kapağı' silah olarak kabul edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde ikamet eden 52 yaşındaki Adem T. ile 4 çocuk annesi 49 yaşındaki Hatice T. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Hatice T., tencere kapağını kocasına fırlattı. Tencere kapağı yüzüne çarpan Adem T.'nin dişi kırıldı.

DİŞ KIRAN KAVGA MAHKEMELİK ETTİ

İHA'da yer alan habere göre, olay sonrası karı-koca mahkemelik oldu. Adem T., karısının tencere kapağını atarak dişini kırdığını, Hatice T. ise eşinin kendisini iterek yaraladığını iddia etti.

EŞİNİN KENDİSİNİ YARALADIĞINI İDDİA ETTİ

Olaydan sonra ayrı yaşamaya başlayan çift hakkında karşılıklı olarak birbirlerini yaralamak suçundan Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemede, kadının kocasına fırlattığı tencere kapağını silah olarak sayıldı.