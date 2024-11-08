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        Haberler Gündem Güncel Samsun'daki kadının kavga sırasında kocasına attığı 'tencere kapağı' silah olarak kabul edildi | Son dakika haberleri

        Samsun'daki kadının kavga sırasında kocasına attığı 'tencere kapağı' silah olarak kabul edildi

        Samsun'da bir karı-koca arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 49 yaşındaki Hatice T., kocası 52 yaşındaki Adem T.'ye tencere kapağı fırlattı. Tencere kapağı yüzüne çarpan adamın dişi kırılırken, karı-koca mahkemelik oldu. Mahkemede Hatice T. kocasının onu ittirerek yaraladığını iddia etti. Kocası Adem T.'ye fırlattığı tencere kapağı ise silah olarak sayıldı. Mahkemelik olan karı-kocaya para cezası verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:35 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:35
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        'Tencere kapağı' silah sayıldı!
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde ikamet eden 52 yaşındaki Adem T. ile 4 çocuk annesi 49 yaşındaki Hatice T. arasında tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında Hatice T., tencere kapağını kocasına fırlattı. Tencere kapağı yüzüne çarpan Adem T.'nin dişi kırıldı.

        DİŞ KIRAN KAVGA MAHKEMELİK ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre, olay sonrası karı-koca mahkemelik oldu. Adem T., karısının tencere kapağını atarak dişini kırdığını, Hatice T. ise eşinin kendisini iterek yaraladığını iddia etti.

        EŞİNİN KENDİSİNİ YARALADIĞINI İDDİA ETTİ

        Olaydan sonra ayrı yaşamaya başlayan çift hakkında karşılıklı olarak birbirlerini yaralamak suçundan Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemede, kadının kocasına fırlattığı tencere kapağını silah olarak sayıldı.

        KARI-KOCAYA PARA CEZASI VERİLDİ

        Bugün görülen davanın son duruşmasında ise Hatice T.'ye 2 bin 800 TL, Adem T.'ye de 3 bin 200 TL para cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, cezanın 5 yıl süreyle suç işlememek kaydıyla ertelenmesine karar verildi.

        "KARIM BANA İFTİRA ATTI"

        Mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan Adem T., haksız yere ceza aldığını, karısının kendisine iftira attığını ve onun beyanı yüzünden ceza aldığını iddia etti.

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