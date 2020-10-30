Samsun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Kazakistan'ın uluslararası rezervleri eylülde 91,1 milyar dolar oldu

AA

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri iddiasıyla yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 13'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 6'sı ise sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ekim'de kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde düzenledikleri operasyonda silah kaçakçılığı ile izinsiz silah mühimmat tamiri ve imalatı yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheliyi gözaltına almıştı.