Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Kavak'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Neslihan Çetin (39) idaresindeki otomobil, Samsun Ankara karayolu Kavak yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp önce trafik işaret levhasına daha sonra ise ağaca çarparak durabildi.
Kazada, yolculardan Gürcan Çetin (42) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücüyle Leman Çetin (64), 112 Acil Servis ambulanslarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Leman Çetin, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.