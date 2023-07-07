Samsun'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Samsun'un Ladik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Fehmi Keleş'in kullandığı otomobil, Akpınar Mahallesi Çimento Sapağı mevkisinde Nadir Abay idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Behiye ve Elmas Keleş, Seher ve Ömer Halis Abay araçlarda sıkıştı.
İtfaiye yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.