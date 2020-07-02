Samsun Devlet Opera ve Balesi açık hava konseri verecek

AA

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen kültür ve sanat etkinlikleri, normalleşme kapsamında kademeli olarak yeniden başlayacak.

SAMDOB'un ön bahçesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi kapsamında açık hava sahnesine dönüştürüldü.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık üç ay kapalı kalan SAMDOB, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlediği açık hava sahnesinde konser verecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Piyanist Prof. Dr. Olga Hasanova'nın, solistlere konuk sanatçı olarak eşlik edeceği konserde, mezzosopranolar Polen Yağmur Arslan ve Selin Yılmaz, tenorlar Halil Kaplan ve Yunus Emre Kemal Sönmez ile bas Yağmur Oksayoğlu sahneye çıkacak.

Anjelika Akbar'ın "Bach A L'Orientale" albümünden iki parçaya, bale sanatçısı Özlem Özdemir'in sosyal mesafe kurallarını gözeterek yaptığı koreografilerde, bale sanatçıları Damla Güven, Özlem Özdemir, Çağıl Han Öztornacı, Ecem Günaydın, Çiğdem Zorlukol, Sıla Aşık, Ege Oral, Ozan Fakıoğlu ve Ekin Su Cemgil yer alacak.

Konser, 4 ve 18 Temmuz Cumartesi günleri saat 21.00'de SAMDOB bahçesindeki açık hava sahnesinde, sınırlı sayıda sanatseverin katılımıyla ücretsiz izlenebilecek.