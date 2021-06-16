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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yaza Merhaba" konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) ''Yaza Merhaba" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi
AA

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında Kasım 2020'den beri ara verilen etkinlikler "Yaza Merhaba" konseri ile başlayacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'na Mürsel Yavuz'un şeflik yapacağı konserde, Mozart, Bach, Giuseppe Verdi, Ottorino Respighi, İstemihan Taviloğlu, Luigi Denza gibi ünlü bestecilerin çeşitli eserlerinden bölümler sunulacak.

Konserde başkemancı Seçil Küçükçelebi olurken Gamze Barhan, Elif Demir, Gürkan Sezgin ve Berkcan Beniç solist olarak yer alacak.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek, 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle, Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirilecek konser 19 Haziran saat 19.00'da başlayacak.

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