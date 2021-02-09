Domuz avında arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Kapaklı Mahallesi'nde domuz avına giden Yahya Tan'a (66),av esnasında İ.B'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.Ağır yaralanan Tan, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.İ.B. ise gözaltına alındı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Habertürk Akademi
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR