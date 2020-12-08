SAMSUN - FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün "mahrem yapısı" ve "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilen doktor ile kadın öğretmeni yakaladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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