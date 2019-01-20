Türk futbolunun en acı günlerinden biri olan, 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynanacak Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için bu kente giden Samsunspor takımı, sabah saat 09.30 sıralarında Samsun’un Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu kafileyi taşıyan otobüs uçuruma yuvarlanmış ve kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomiç ise Sırbistan’da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Bundan 30 yıl önce yaşanan olayın Samsun’a verdiği acı geçen zamana rağmen hala ilk günkü kadar hissediliyor.
MEZARLIKLARDA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Samsunspor, kazanın 30. yıl dönümünde elim kazayı hatırlatmak için Asri Mezarlığı ve Kıranköy Mezarlığında anma töreni düzenledi. Teknik Direktör Nuri Asan’ın Asri Mezarlığındaki mezarı başına çelenk koyuldu ve dua edildi. Aynı mezarlıkta bulunan ve kazada yaralanıp yıllar sonra vefat eden menajer Yüksel Özan’ın da kabri başında dua yapıldı.
Samsunspor Başkan Vekili Tahsin Kosif yaptığı konuşmada, "Futbol şehitlerimizi özlemle, saygıyla ve minnetle kabri başında anıyorum. 30 yıl olmasına rağmen acısını hala yüreğimizde hissettiğimiz bu anlamlı günde, bundan sonra ne ülkemizde, ne de dünyada bu tür acıların bir daha yaşanmaması" dedi. Samsunsunspor eski Başkanı Hakkı Tomaç, "Üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen acısını hale hissediyoruz. Samsunumuz için, Türk futbolu için kapkara bir gün 20 Ocak... Şu an kabri başındaki Nuri Asan , 'Ben Samsunspor için ölmeye razıyım' diyen bir arkadaşımızdı. Allah gönlüne göre verdi demek ki. Samsunspor'umuz için şehit oldu. Hepsinin mekanları cennet olsun. Samsun'un ve Türk futbolunun duaları onlarla. Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.
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