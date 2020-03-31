Samsun girişinde uzun araç kuyruğu oluştu

AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara, Samsun-Sinop ve Karadeniz Sahil Yolu'nda tüm araçları kontrol ediyor. Kontroller kapsamında şahsi araçlarda kimlik kontrolü yapıldı. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Samsun-Ankara kara yolunda geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edildi. Polis ekipleri tır, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı da denetledi.

Denetim esnasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle Samsun girişinde meydana gelen trafik havadan görüntülendi. Samsun Otogar Kavşağı'nda uzun araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan yetkililer, zorunlu olmadıkça vatandaşların "Evde kal" çağrısına uymasını istedi.