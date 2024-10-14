Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Genç kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü - SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Genç kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü!

        Samsun'da, parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 34 yaşındaki Hüriye Özkan hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç kadın parkta bıçakla öldürüldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kadın cinayetinin son adresi Samsun oldu. Olay, Vezirköprü ilçesi Taşkale Mahallesi Adnan Uluışık Caddesi Engelli Parkı'nda gece meydana geldi.

        PARKTA BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

        İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Hüriye Özkan, parkta bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak bulundu.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis olayla ilgili 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        OSD'den yerlilik payı uyarısı
        OSD'den yerlilik payı uyarısı
        Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar
        Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        Fon, 135 milyar lira geliri topladı, 104 milyarlık alım yaptı
        Fon, 135 milyar lira geliri topladı, 104 milyarlık alım yaptı
        Trump'a yönelik 3'üncü suikast girişimi engellendi
        Trump'a yönelik 3'üncü suikast girişimi engellendi