Genç kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü!
Samsun'da, parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 34 yaşındaki Hüriye Özkan hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor
Kadın cinayetinin son adresi Samsun oldu. Olay, Vezirköprü ilçesi Taşkale Mahallesi Adnan Uluışık Caddesi Engelli Parkı'nda gece meydana geldi.
PARKTA BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Hüriye Özkan, parkta bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak bulundu.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis olayla ilgili 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.