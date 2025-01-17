Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Karı koca tartışması kanlı bitti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Karı koca tartışması kanlı bitti!

        Samsun'da, dört yıl önce evlenen 36 yaşındaki İbrahim G. ile eşi arasında çıkan tartışmada İbrahim G., kendisini silahla göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan İbrahim G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 07:40 Güncelleme: 17.01.2025 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karı koca tartışması kanlı bitti!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'da olay, Bafra ilçesine bağlı İshaklı Mahallesi Kardelen Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. (36) ile eşi arasında tartışma çıktı.

        KENDİ GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİ

        İHA'daki habere göre eşiyle tartışan İbrahim G., silahla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan İbrahim G., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        SAĞLIK DURUMU CİDDİ

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ciddi olan İbrahim G., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        4 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

        Çiftin 4 yıl önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        Ateşkes resmi olarak imzalandı
        Ateşkes resmi olarak imzalandı
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        "Hücre-6" operasyonu: 13 tutuklama
        "Hücre-6" operasyonu: 13 tutuklama
        Zaharova'dan NATO Genel Sekreterine yanıt
        Zaharova'dan NATO Genel Sekreterine yanıt
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!