Karı koca tartışması kanlı bitti!
Samsun'da, dört yıl önce evlenen 36 yaşındaki İbrahim G. ile eşi arasında çıkan tartışmada İbrahim G., kendisini silahla göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan İbrahim G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi
Samsun'da olay, Bafra ilçesine bağlı İshaklı Mahallesi Kardelen Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. (36) ile eşi arasında tartışma çıktı.
KENDİ GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİ
İHA'daki habere göre eşiyle tartışan İbrahim G., silahla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan İbrahim G., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ciddi olan İbrahim G., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
4 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER
Çiftin 4 yıl önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.