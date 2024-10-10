Park halindeki TIR kazası! 1 can daha gitti!
Samsun'da, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 70 yaşındaki Mustafa Mehmet Uman, hayatını kaybetti. İncelemenin ardından itfaiyeciler tarafından araçtan çıkarılan Mustafa Mehmet Uman'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü
Samsun'da kaza, sabah saatlerinde, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi.
OTOMOBİLİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre Mustafa Mehmet Uman'ın (70) kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Uman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından itfaiyeciler tarafından araçtan çıkarılan Mustafa Mehmet Uman'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.