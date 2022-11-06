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Samsun'da hastane dönüşü kaza: karı-koca öldü, 2 yaralı

DHA

Samsun'da hastane dönüşü kaza: karı-koca öldü, 2 yaralı


Mehmet Can PEÇE/TERME (Samsun), (DHA)SAMSUN'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobildeki Ziynet Candan (60) ve eşi Yakup Candan (63) öldü, 2 kişi ise yaralandı. Yakup Candan´ın rahatsızlanan eşi Ziynet Candan´ı hastaneye götürdüğü, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi.
Kaza, dün öğle saatlerinde Terme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Terme'den Samsun yönüne giden Gülşen Ertap yönetimindeki 55 AFB 672 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak karşı şeride geçti. Devrilen otomobil, Fahri Candan yönetimindeki 55 RL 776 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Ziynet Candan'ın hayatını kaybettiğini belirlerdi. Yaralılar, Yakup Candan ile Fahri Candan ve Gülşen Ertap ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Candan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yakup Candan´ın rahatsızlanan eşi Ziynet Candan´ı hastaneye götürdüğü, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Mehmet Can PEÇE
2022-11-06 09:23:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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